В Минсельхозе объяснили возможное подорожание шоколада в России, о котором ранее сообщили СМИ. На цены повлияет изменение стоимости сырья, производящегося за границей, рассказали в министерстве «Известиям»14 декабря.
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