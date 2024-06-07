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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колыванов сравнил Тюкавина с Кокориным: «Они схожи по таланту. Кокорин чуть помощнее и играл больше из глубины, Тюкавин похож на Герда Мюллера»

«Кто талантливее: Тюкавин или Кокорин? Они схожи по таланту. Плюс-минус одинаково талантливые игроки.

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