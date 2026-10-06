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В Канаде подросток заблудился в горах после советов ИИ

В Канаде подросток заблудился в горах после советов ИИ

В Канаде спасатели эвакуировали 16-летнего туриста, который застрял на скальном участке горы Кроун. Маршрут для похода ему предложил искусственный интеллект, сообщило издание North Shore News .

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