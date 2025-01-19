Британия – КНР: возвращение к традициям прагматизма?

Высокая вероятность развёртывания новой администрацией президента США Трампа череды «торговых войн» со всеми своими крупными торговыми партнёрами повлечёт, как уже видно, цепную реакцию защитных мер по всему миру.
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