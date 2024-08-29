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Газизов о Мажиче: «Я бы дебаты посмотрел – против Гаджиева у него нет шансов. Может, думают: только вышли, что они там, вякать будут?»

– Есть понимание, почему вас так судят в начале сезона? – Хочется верить, что это не специально. Может быть, думают: только вышли, что они там, вякать будут? Говорю о том, что если мы требуем от команд квалифицированной игры, надо требовать такого же судейства.

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