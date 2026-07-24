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OilPrice

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Russia's Biggest Black Sea Oil Port Goes Quiet as Drone Threat Grows

Russia's largest Black Sea oil export terminal has effectively gone offline just days after drone attacks shut down the neighboring Caspian Pipeline Consortium terminal, tightening another artery that moves crude onto the global market.

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