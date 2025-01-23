Юлия Высоцкая нарушила «Восьмую заповедь»: на актрису подали иск из-за фотографий на её кулинарном сайте

Организация «Восьмая заповедь», специализирующаяся на защите прав фотографов, подала иск на 100 тыс. рублей к кулинарному сайту «Едим дома», принадлежащему жене Андрея Кончаловского, актрисе Юлии Высоцкой.
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