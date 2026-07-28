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«Упадет в Киеве в районе Банковой»: эксперты допустили ракетный удар Ирана по Украине

«Упадет в Киеве в районе Банковой»: эксперты допустили ракетный удар Ирана по Украине

  По их словам, у Тегерана для этого есть все возможности. В Иране заявили, что атака Украины на иранские торговые суда в Каспийском и Черном морях не останется без ответа.

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Комментарии
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Miha52 Новик Михаил
Иран, вперед! В труху Банковскую!Даешь рагу из Зели!
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1 м.
Владимир Елкин
России давно следовало бы вырыть ракетами на Банковской огромную яму, чтобы зеленский со своей скоморохо-жидовской шоблой больше не попадался нам на телеэкранах! Но...договорняки...или трусость нашей политической власти?! История оценит!
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1 м.
Misha Glusch
ну 2 калоши бандеровские персы просто обязаны потопить...
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1 м.