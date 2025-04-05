Обещанный Петербургу апрельский снег припорошил траву Редкие пешеходы субботним утром идут по делам, снова прячась под капюшоны.
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Обещанный Петербургу апрельский снег припорошил траву Редкие пешеходы субботним утром идут по делам, снова прячась под капюшоны.