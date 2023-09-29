Председатель Следственного комитета поручил доложить по обращению жителей Краснодарского края о возможном ненадлежащем исполнении обязанностей должностным лицом

В социальной сети опубликовано обращение жителей Темрюкского района Краснодарского края к руководству ведомства, где они сообщают о превышении полномочий должностным лицом в связи с непринятием мер к предотвращению нарушения природоохранного законодательства.
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