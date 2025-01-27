Сийярто: Венгрия проголосует по санкциям против РФ с учетом гарантий ЕК

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна на заседании ЕС примет решение о продлении антироссийских санкций в зависимости от того, получит ли государство от Еврокомиссии гарантии своей энергетической безопасности.
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