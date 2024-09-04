Сенатор США: охрану Трампа обучили на двухчасовом вебинаре

Обеспечивавшие безопасность кандидата в президенты от Республиканской партии 2024 года Дональда Трампа в день покушения на его убийство в Батлере, штат Пенсильвания, люди, являлись следователями, обученными охране за два часа на вебинаре, сообщил сенатор Джош Хоули 3 сентября на телеканале Fox News.