20 портретов девушки, которая установила стандарты женской красоты в начале 20 века

В самом начале 20 века американка Эвелин Несбит (1884–1967) была известна миллионам людей: ее лицо и фигуру можно было увидеть повсюду — в печатной рекламе, на сувенирах, календарях, обложках самых популярных журналов.
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