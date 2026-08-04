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Татар-информ

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FESCO приостановила перевозки по Черному морю после гибели судна «Янина»

FESCO приостановила перевозки по Черному морю после гибели судна «Янина»

Контейнеровоз «Янина» Фото: пресс-служба Росатома Логистическая компания FESCO временно приостановила прием новых заявок на перевозку грузов по Черному морю после потопления теплохода «Янина» украинскими дронами.

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