FESCO приостановила перевозки по Черному морю после гибели судна «Янина»

Контейнеровоз «Янина» Фото: пресс-служба Росатома Логистическая компания FESCO временно приостановила прием новых заявок на перевозку грузов по Черному морю после потопления теплохода «Янина» украинскими дронами.
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