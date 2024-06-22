Глава МИД Польши может выдвинуться на пост президента

Принять участи в предстоящих выборах президента Польши в случаи участия в них польского вице-премьера Ярослава Качинского выразил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 22 июня в эфире телеканала TVN.
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