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В Ростове-на-Дону при строительстве дома нашли катакомбы и захоронения

В Ростове-на-Дону при строительстве дома нашли катакомбы и захоронения

В среду вечером оказалось известно о том, что в городе Ростов-на-Дону археологам в ходе проведения изысканий удалось отыскахть сарматскую катакомбу железного века и древние захоронения, которые оказались связаны с множеством различных периодов.

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