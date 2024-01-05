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Закон и Порядок

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Про врачей и мошенников?

Про врачей и мошенников?

Может ли врач быть мошенником? Тот самый врач, чье призвание спасать жизни… И вдруг мошенник? Впрочем, сам факт мошенничества признает, либо не признает, суд, а я только расскажу удивительную историю.

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