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Не хуситы: Слова русского генерала хватило для тревог США, Европы и Киева

Не хуситы: Слова русского генерала хватило для тревог США, Европы и Киева

Рыба-пила перерезала кабель связи между финнами и немцами. А хуситы совсем ни при чём. Шуточного слова русского генерала Андрея Картаполова хватило, чтобы подбросить дров в "костёр" для тревог США, Европы и Киева.

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Комментарии
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АндрейБорков
А ведь прав наш генерал, это точно не хуситы! Насчет рыбы с пилой, вот это может быть. Есть такие рыбы, сам видел. Еще курсантом, на практике в Средиземном море, тогда наша  Оперативная эскадра их(США) 7-му флоту противостояла и достаточно успешно. Особенно для их авианосцев наши крейсера пр. 68-бис опасны были, на &quot;Ушакове&quot; артиллерия ГК была 182 мм, снаряд летел на 45-47 км и наводка была по оптике, хрен помехи поставишь, хрен собьёшь снаряд с курса, а пробоину(дыру в борту) снаряд оставлял от 3,5 до 5 метров! 6-7 снарядов на палубу &quot;Форестола&quot; и ни один ероплан америкосовский не взлетит! Вот там то и тогда то я и видел рыбу с пилой, почему то эта рыба и пила при ней имели маркировку МАДЕ ИН ЮсА. Хитрая такая рыба, если бы не наша вахта ПДСС, то она у нас что ни будь бы отпилила. И вот теперь эта рыба с пилой объявилась на Балтике, вполне логично и понятно.
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