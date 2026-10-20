На днях раскол Америки и Европы перешёл в космическое пространство. Посол США в ЕС Эндрю Пуздер предупредил: если Брюссель продолжит ограничивать доступ американских компаний к европейскому рынку, ответ Вашингтона будет «сокрушительным».