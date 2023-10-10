В Красноярске горожане жалуются на давки в городских автобусах

Красноярцы жалуются на давки в автобусах в часы пик. Корреспондент NGS24.RU на остановке «Детская поликлиника» на 9 Мая утром увидел давку людей, когда красноярцы пытались сесть на автобусы некоторых маршрутов.
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