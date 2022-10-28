Библиотекарь из Уссурийска в шаге от победы в конкурсе "Литературный профи"

Опубликован шорт-лист конкурса видеороликов "Литературный профи", который проводится Российской государственной детской библиотекой в рамках проекта "Профориентация в библиотеке онлайн".
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