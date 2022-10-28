Закон, порядок, государство

692 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАД ЛАУ
    Это просто сапёры МЧС сходили на рыбалку и видимо перепили и переборщили с зарядом и что бы отмазаться придумали исто...Сотрудники МЧС Ро...
  • Надежда Яблокова
    значит в январе. В интернете слишком много вранья для большей посещаемости сайта."Люди ждали": рос...
  • Александр Павлов
    Так я конечно же спрашивал, для того к ним и ездил, и получил ответ,-в январе 23года. А "бумажки" все давно у них, то..."Люди ждали": рос...

Библиотекарь из Уссурийска в шаге от победы в конкурсе "Литературный профи"

Библиотекарь из Уссурийска в шаге от победы в конкурсе "Литературный профи"

Опубликован шорт-лист конкурса видеороликов "Литературный профи", который проводится Российской государственной детской библиотекой в рамках проекта "Профориентация в библиотеке онлайн".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх