Аргументы недели От трагедии до бюрократии: почему общество не готово мириться с «судебной гуманностью» к тем «ценным» подросткам, кто отнимает жизни у других Ночью 3 октября в центре Калуги, на улице Кирова, 15-летний подросток восточной внешности, гулявший в компании друзей, без всякого повода набросился на 46-летнего прохожего Дмитрия.
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Судьи добьются, что этих импортных подростков будут убивать сами жители сразу, а потом и самих судей, любящих плов!
Интересно, а когда кто-нибудь поможет этому импортному "подростку" перестать дышать, какова будет реакция наших "правоохранителей", включая поркуратуру и суд?
власти в стране давно принадлежат западу. и защищают они тех кого им прикажут. в этом и весь порядок с мигрантами в нашей стране. и это все на самом высшем уровне. потому что сколько в стране преступлений убийств наших людей.... давно бы мигрантов президент который бережет своих людей депортировал со страны. а выходит наоборот он больше их сюда завозит. а главное садит на нашу экономику ...значит наш народ ему не нужен. иначе как можно понять. с мигрантами и с судебной системой в стране. судят только Русских мигрант всегда получает или условно или он не виновен.
Преступления нерезидентов (мигрантов) должны рассматриваться как отягощающее обстоятельство.
Звери, а они все звери из засразии после нападения на коренного гражданина России обязаны быть нейтрализованы , а то, что мы видим в этом "правосудии", это ОТКРЫТОЕ ПРАВО ржавым зверям из засразии и закавказья убивать коренное население России и ни как иначе! Мы можем судить, говорить, писать про Судей, коррупцию и прочих отвратительных моментов с этими ввезенными зверями , но пока не закроют границу, не будут штрафовать за все этих диких зверей и не будут выдворять целыми кишлаками из России, то мы так и будем наблюдать за беспределом этих ржавых нелюдей в НАШЕЙ РОССИИ!!!!
В США данный подросток получил бы от пожизненного до смертной казни на электрическом стуле. Думаете потому что там власть хорошая? Нет, просто власть знает о последствиях. У нас она тоже знает о последствиях. У нас их не будет, вообще, от слова совсем.
"Мера пресечения должна быть пересмотрена..." Мне очень нравится это словосочетание - "должна быть". Почти в каждой статье, посвященной какой-то проблемной ситуации, в конце будет "должна/должно/должен". Но те, кто реально должен, в гробу видали то, что они должны делать. Им и так хорошо. За то, что они должны делать, с них никто не спрашивает. Ну до форс-мажора, дошедшего до СМИ. Тогда да, праведный гнев вышестоящего и легкое наказание с перспективой УДО, когда все уляжется. Это свойство построенной Гарантом за четверть века вертикали власти. Ну убил, подумаешь, с кем не бывает. Оножедите мигрантское или новорусское, давайте в угол поставим. Не, будь это коренной, за которым диаспоры нет, тогда да, по всей строгости, уголовная ответственность с 14и лет. А так... Надо уважить замещающий нас народ.
Око за око, зуб за зуб. Не ударили по одной щеке подставь другую, а смерть за смерть.
Растуды-т-твою... А это что, кому-то не понятно?! Не гневите наш народ, — а то ведь мысли материальны!.. Потом не спрашивайте: "за что?"!