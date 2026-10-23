Аргументы недели От трагедии до бюрократии: почему общество не готово мириться с «судебной гуманностью» к тем «ценным» подросткам, кто отнимает жизни у других Ночью 3 октября в центре Калуги, на улице Кирова, 15-летний подросток восточной внешности, гулявший в компании друзей, без всякого повода набросился на 46-летнего прохожего Дмитрия.