Как сейчас выглядит Ярослав Мохов, весивший 80 кг в 7 лет

9 лет назад история «большого мальчика» потрясла всех фото: кадр из шоу «Пусть говорят»В 2015 году о Ярославе Моховом узнала вся страна благодаря выпуску передачи «Пусть говорят», вышедшему в эфире 3 декабря.
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