Между Сочи и Турцией запустят паром — он сможет перевозить почти 450 пассажиров и 220 легковых автомобилей

Фото: rg.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что в середине декабря ожидается возобновление круглогодичного морского сообщения между Сочи и турецким Трабзоном, которому обе стороны радовались уже 13 лет.
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