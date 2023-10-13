Небензя: РФ внесла в СБ ООН резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке 

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя подтвердил, что Российская Федерация внесла в Совет Безопасности ООН резолюцию с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
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