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Небензя: РФ внесла в СБ ООН резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке 

Небензя: РФ внесла в СБ ООН резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке 

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя подтвердил, что Российская Федерация внесла в Совет Безопасности ООН резолюцию с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

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