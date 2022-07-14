Во всех подконтрольных ВС РФ населенных пунктах Украины восстановлена муниципальная власть

Военнослужащие союзных групп несут боевое патрулирование и помогают жителям в решении бытовых проблем В Минобороны РФ 12 июля сообщили, что во всех подконтрольных российским войсками населенных пунктах Украины восстановлена централизованная муниципальная власть.
Популярные статьи
- Baijiahao: после позора с испытаниями баллистической ракеты США получили неприятные новости из России
- Украина оставила жителей Запорожской области без газа. На ЗАЭС намерены лишить украинцев электроэнергии
- Российская армия всё ближе к Славянску: начало ВЕЛИКОЙ БИТВЫ уже скоро! Последние новости с Украины сейчас (18 видео)
Свежие комментарии