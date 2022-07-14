Мировое обозрение

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Во всех подконтрольных ВС РФ населенных пунктах Украины восстановлена муниципальная власть

Во всех подконтрольных ВС РФ населенных пунктах Украины восстановлена муниципальная власть

Военнослужащие союзных групп несут боевое патрулирование и помогают жителям в решении бытовых проблем В Минобороны РФ 12 июля сообщили, что во всех подконтрольных российским войсками населенных пунктах Украины восстановлена централизованная муниципальная власть.

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