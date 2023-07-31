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Агент Чистякова: «Про тяжесть травмы говорить рано. Нужно все обследовать»

Игрок был заменен на 17-й минуте матча Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1). «Про тяжесть травмы Чистякова говорить рано, сейчас непонятно — нужно все обследовать и проверить.

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