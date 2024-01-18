Как ИИ изменит нашу жизнь через 5 лет: оценки Билла Гейтса Евгения КомароваВ своих последних заявлениях бывший глава Microsoft, Билл Гейтс, поделился оптимистичным взглядом на перспективы искусственного интеллекта (ИИ) и предсказал его трансформационное воздействие на общество в ближайшие 5 лет.