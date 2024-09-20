Новейшие беспилотники «Молния» использовали ВС РФ при освобождении Георгиевки в ДНР

Новые беспилотники «Молния», которые укомплектованы системой самонаведения, устойчивой к радиоэлектронной борьбе, использовали подразделения Российской армии при освобождении населенного пункта Георгиевка в ДНР, сообщают Известия .
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