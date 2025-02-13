В Нидерландах обеспокоены намеками США ограничить поддержку Украины

Поддержка военной деятельности Украины Соединенными Штатами «имеет фундаментальное значение» и, объединенные в рамках военного альянса НАТО страны, должны продолжать эту поддержку, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщило 12 февраля издание NL Times.
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