В Сочи ожидаются грозы до конца суток Согласно прогнозу метеорологов, в течение ближайших часов и до завершения 6 декабря на территории Сочи, а также в ФТ «Сириус», возможны грозы.
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В Сочи ожидаются грозы до конца суток Согласно прогнозу метеорологов, в течение ближайших часов и до завершения 6 декабря на территории Сочи, а также в ФТ «Сириус», возможны грозы.