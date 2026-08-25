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Единый механизм доставки гуманитарных грузов появится на Ямале

Единый механизм доставки гуманитарных грузов появится на Ямале

На Ямале будет разработана единая система доставки гуманитарной помощи. Об этом стало известно на встрече губернатора Дмитрия Артюхова с участниками спецоперации и волонтерами в Надыме во время Честного маршрута.

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