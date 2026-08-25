Единый механизм доставки гуманитарных грузов появится на Ямале

На Ямале будет разработана единая система доставки гуманитарной помощи. Об этом стало известно на встрече губернатора Дмитрия Артюхова с участниками спецоперации и волонтерами в Надыме во время Честного маршрута.
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