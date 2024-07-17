В Иркутске полицейские организовали увлекательный урок физкультуры для детей

В рамках акции «Зарядка со стражем правопорядка» сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Иркутское», совместно с общественниками организовали спортивный праздник для воспитанников детских оздоровительных лагерей.
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