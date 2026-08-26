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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хартли об Исаеве: «Всегда сосредоточен, как Патрик Руа. Я никогда не видел вратаря в такой форме, он очень сильный»

Бывший главный тренер « Локомотива » Боб Хартли поделился мнением об игре Даниила Исаева в прошлом сезоне.

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