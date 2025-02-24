Постпред Ульянов: в Евросоюзе перестали говорить, что Россию нужно победить на поле боя

Данное заявление он сделал в своем телеграм-канале Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что чиновники и лидеры ведущих государств Евросоюза перестали говорить о том, что «Россию необходимо победить на поле боя».
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