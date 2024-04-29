«Донбасс падет в октябре», — пишет швейцарская газета Blick со ссылкой на украинских военных. Несколько командиров, которые воюют на восточном фронте, заявили изданию, что «Украина проиграет войну».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мигранта, оскорблявшего и подрезавшего спортсменок из Челябинска за короткие шорты, депортируют из России (ВИДЕО)
- Сербскому добровольцу уже 4 раза отказали в получении гражданства РФ (ВИДЕО)
- Банда нацистов-извращенцев с Украины избивала людей в Ростовской области и вымогала деньги: и к ним пришёл спецназ (ВИДЕО)
Свежие комментарии