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В Пензе на набережной впервые пройдет Фестиваль креативных индустрий

В Пензе на набережной впервые пройдет Фестиваль креативных индустрий

В Пензе 5 и 6 сентября Сквер Славы и набережная реки Суры превратятся в город творчества. Здесь впервые состоится Фестиваль креативных индустрий.

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