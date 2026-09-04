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Происшествия

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Руководство УМВД России по Хабаровскому приняло участие в торжественных церемониях открытия двух масштабных мемориалов

В памятных мероприятиях приняли участие губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, представители исполнительной и законодательной власти, руководство УМВД России по Хабаровскому и других региональных силовых структур, ветераны боевых действий, почетные гости, а также представители молодежи — участники «Движения Первых», воспитанники кадетских классов, курсанты, родные и близкие тех, кто, исполняя служебный долг, не вернулся домой.

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