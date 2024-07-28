Прохожие в Одессе помешали ТЦК мобилизовать 59-летнего мужчину

На улицах Одессы произошел инцидент, связанный с призывом на военную службу. Местные жители встали на защиту 59-летнего мужчины, которого пытались забрать сотрудники Территориального призывного пункта (военкомата).
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