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FT: власти Украины не исключили отмены запрета на экспорт оружия

FT: власти Украины не исключили отмены запрета на экспорт оружия

Украина может отменить запрет на экспорт оружия, решение направлено на получение средств, которые будут направлены на расширение внутреннего производства, особенно беспилотных летательных аппаратов, а также на увеличение закупок за границей, пишет газета Financial Times.

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