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Рязанские новости

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Житель Пронского района осужден за убийство в Новомичуринске

Житель Пронского района осужден за убийство в Новомичуринске

Конфликт из-за незначительной причины в магазине Новомичуринска привел к смерти 58-летнего мужчины.Михайловский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Рязанской области собрал доказательства по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Пронского района.

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