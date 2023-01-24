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Рогозин: в феврале в зоне СВО пройдут испытания «умных» прицелов для более точного поражения противника

Рогозин: в феврале в зоне СВО пройдут испытания «умных» прицелов для более точного поражения противника

РФ испытает минометы с «умными» прицелами в ходе боев в зоне СВО в феврале. Об этом РИА Новости рассказал экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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