Рогозин: в феврале в зоне СВО пройдут испытания «умных» прицелов для более точного поражения противника

РФ испытает минометы с «умными» прицелами в ходе боев в зоне СВО в феврале. Об этом РИА Новости рассказал экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
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