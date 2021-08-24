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На пенсионерах РФ экономят сотни миллиардов рублей

На пенсионерах РФ экономят сотни миллиардов рублей

Сумма средств, невыплаченных гражданам России из-за новой пенсионной системы в 2021 году составит 335 миллиардов рублей.

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Наталья Павлова
Это он ещё не подсчитал, сколько сэкономлено на работающих пенсионерах...
Лада Мира
и не сумквших выжить на 9000-12000 руб.
Лада Мира
Одно успокаивает ,что главнюкистарыбольны и скоровобещаныйдля себярайотправятся,а у обманутыхстариков есть цель их пережить )
Yurii Kolpakov
А НА КОМ ЖЕ ЕЩЁ ЭКОНОМИТЬ ЭЛИТЕ КАК НЕ НА ЭТИХ УБОГИХ, СИРЫХ, БЕСПРАВНЫХ, МОЛЧАЛИВО СНОСЯЩИХ ВСЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА ВЛАСТЕЙ НАД НИМИ И БЕСЦЕЛЬНО КОПТЯЩИХ НЕБО, В ЗАХВАЧЕННОЙ ИМИ СТРАНЕ. ПЕНСИОНЕР С "ВОЗУ" - ЧИНОВНИКУ И ОЛИГАРХУ ЛЕГЧЕ НАКОПИТЬ НА НОВЫЙ ДВОРЕЦ С ДЕСЯТКОМ ЗОЛОТЫХ УНИТАЗОВ И ЁРШИКОВ ПО 600.ТЫС РУБ. ИМЕННО ЭТИ АТРИБУТЫ И СТАЛИ "ДУХОВНОЙ" СКРЕПОЙ ВСЕЙ СИСТЕМЫ. *************************************************************** "...За год с июля 2020 по июль 2021 года число пенсионеров в стране уменьшилось на 1,99 млн человек. ( при этом, только в этом году с января по конец июля, сокращение составило более 700 тысяч человек)..." --------------------------------------------------------------- РЕЗЮМЕ: ТАКОЙ НЕБЫВАЛЫЙ ПАДЁЖ ПЕНСИОНЕРОВ - ЯРКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВОЙ ГЕНОЦИИДАЛЬНОЙ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ, А ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ МАРКЕРОМ ПОЛНОГО РАЗВАЛА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНЫ, КАК ЕДИНОЙ ОТРАСЛИ В СТРАНЕ. ----------------------------------------------------------- P*S* : СТАРИКИ - ДЕРЖИТЕСЬ! ВЕДЬ ВАМ ЕЩЁ НАДО ВОСПИТЫВАТЬ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ, КОТОРЫЕ , НЕ СОМНЕВАЮСЬ, ПОСТРОЯТ НА СОВРЕМЕННЫХ РУИНАХ РАЗВОРОВАННОГО ПСЕВДОГОСУДАРСТВА - " СВОБОДНУЮ И ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ РОССИЮ БУДУЩЕГО" - ОБЩЕСТВО СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, КАК ОБРАЗЕЦ, ВСЕМ ГОСУДАРСТВАМ ПЛАНЕТЫ АВРОРА/ЗЕМЛЯ. ОМЭН
Алексей Сафронов
В здравом, или хотя бы трезвом уме человеку не может придти в голову об "экономии на пенсионерах". Если бы не выборы в сентябре, то на эту тему было полное молчание этих мироновых-зюгановых!
Николай Зайчиков
А мироновы и зюгановы тут при чем , вы что не знаете , что в Думе 340 депутатов от ЕР и они там штампуют антинародные законы .
GooDwin
Как раз и получается, по вашим словам, что нелюди, принимавшие геноцидную пенсионную реформу, не обладают трезвым умом и здравым рассудком.
Valentina Fortuna
plohomu tantcoru vsegda jaitca meshajut.eper vzjalis pensionerov budarazit.navalnisty utihli,teper starikov pytajutsja vovletc v aos.
Николай Зайчиков
Я не пойму , в вашей стране , что все прекрасно , сомневаюсь . Так какого черта вы в Россию лезете , наводите порядок в своей стране и не лезьте с свиным рылом в Россию.
наталия лыкова (Фадеева)
А на ком ещё экономить как не на пенсионерах, хотелось бы узнать когда нам вернут и вернут ли вообще,деньги за страховки ,которые мы оформляли на наших детей. дети уже выросли и своих детей нарожали ,а страховки так и не получили.Я своих детей страховала до
наталия лыкова (Фадеева)
до 18 лет и свадьбы.

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