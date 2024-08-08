Fallout: London: Обзор лучшего мода для Fallout 4 Во многочисленных списках лучших модо...

Fallout: London: Обзор лучшего мода для Fallout 4Во многочисленных списках лучших модов для Fallout 4 в основном фигурируют те, которые делают игру менее глючной и более удобной, добавляют улучшенную карту, функциональные дисплеи, расширяют возможности поселений, позволяют играть за гуля или привлекать монстров на свою сторону и так далее.