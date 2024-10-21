Над Ростовской областью за ночь сбиты 11 украинских беспилотников

В общей сложности над российскими регионами уничтожено 18 БПЛА.Pr Scr vk.com/mil--> Российские средства ПВО перехватили и уничтожили минувшей ночью 11 украинских беспилотников самолётного типа над территорией Ростовской области, сообщает 21 октября Минобороны.
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