В Бийске десятки домов останутся без отопления на время ремонтных работ

Согласно прогнозу погоды, во время проведения работ температура на улице будет не ниже 0°C, поэтому резкого похолодания в квартирах бийчан не ожидается Десятки домов отключат от теплоснабжения в Бийске сегодня, 27 ноября.
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