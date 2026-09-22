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Масштабная афера по растаскиванию земли анапской «Смены»: построены больше десятка коммерческих отелей и кафе

Масштабная афера по растаскиванию земли анапской «Смены»: построены больше десятка коммерческих отелей и кафе

Всего ответчиками по иску стали 36 граждан и семь юридических лиц. К незаконному распределению и переоформлению земель детского центра имеют отношение бывший руководитель Смены, который в последующем занимал руководящие должности в Анапе, чиновник горадминистрации, бывшие руководители управлений ГУВД – в том числе начальник ОБЭП по Анапе.

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