Масштабная афера по растаскиванию земли анапской «Смены»: построены больше десятка коммерческих отелей и кафе

Всего ответчиками по иску стали 36 граждан и семь юридических лиц. К незаконному распределению и переоформлению земель детского центра имеют отношение бывший руководитель Смены, который в последующем занимал руководящие должности в Анапе, чиновник горадминистрации, бывшие руководители управлений ГУВД – в том числе начальник ОБЭП по Анапе.