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Холанд о шансах Норвегии выиграть ЧМ: «Очень низкие. Есть несколько явных фаворитов, Англия – одни из них. Журналистам нужно оказывать давление на английских парней»

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд назвал низкими шансы команды выиграть ЧМ-2026 . В четвертьфинале команда тренера Столе Сольбаккена сыграет против команды Англии.

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