В Германии 70 полицейских разогнали очередную вечеринку в нацистском стиле

На западе Германии задействовали около 70 сотрудников полиции, чтобы разогнать вечеринку в нацистском стиле в общине Крёф после того, как всего несколько дней назад произошел скандал с похожим мероприятием на немецком острове Зильт.
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