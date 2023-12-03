Юрист рассказал, почему налоговая может заинтересоваться блогом в соцсетях

Сегодня многие ведут свои блоги в соцсетях или помогают компаниям, однако есть ряд нарушений, которые могут привлечь к блогам внимание налоговой службы, рассказал налоговый консультант, кандидат юридических наук Олег Мясников в комментарии Банки.