Юрист рассказал, почему налоговая может заинтересоваться блогом в соцсетях

Сегодня многие ведут свои блоги в соцсетях или помогают компаниям, однако есть ряд нарушений, которые могут привлечь к блогам внимание налоговой службы, рассказал налоговый консультант, кандидат юридических наук Олег Мясников в комментарии Банки.
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